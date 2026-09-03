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Медицина 2.0

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Педиатр оценила влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка

Педиатр оценила влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка

Педиатр Ульяна Маркова в беседе с RT оценила влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка. Она отметила, что в некоторые дни родители замечают раздражительность ребенка, фиксируют жалобы на головную боль и сложности с засыпанием.

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