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Матвиенко: Трамп заблуждается о роли США в победе над нацистской Германией

Матвиенко: Трамп заблуждается о роли США в победе над нацистской Германией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике заявление президента США Дональда Трампа о решающем вкладе Америки в победу над нацистской Германией, подчеркнув ключевую роль Красной армии, признанную даже Рузвельтом и Черчиллем.

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