Путин: связка РФ и КНР на международной арене является стабилизирующим фактором

Внешнеполитическая связка России и Китая на международной арене является стабилизирующим фактором. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином в Кремле, передает РИА Новости.
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