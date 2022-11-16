Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше

Генерал США Милли сообщил о попытке связаться с Герасимовым после инцидента в Польше Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил Генерал США Милли сообщил о попытке связаться с Герасимовым после инцидента в Польше Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что американское военное ведомство пыталось связаться с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым после инцидента с падением ракет в Польше, отметив, что это так и не удалось сделать, сообщает РИА Новости.