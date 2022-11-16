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Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше

Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше

  Генерал США Милли сообщил о попытке связаться с Герасимовым после инцидента в Польше Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил  Генерал США Милли сообщил о попытке связаться с Герасимовым после инцидента в Польше Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что американское военное ведомство пыталось связаться с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым после инцидента с падением ракет в Польше, отметив, что это так и не удалось сделать, сообщает РИА Новости.

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