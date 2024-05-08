Победителями конкурса «Народный доктор» в апреле стали сурдолог-оториноларинголог из Иванова, врач-педиатр из Шуи и фельдшер из Лежневского района

<p> Определены победители конкурса «Народный доктор» в апреле. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили врач сурдолог-оториноларинголог консультативно-диагностического центра для детей Ивановской областной клинической больницы Зоя Гольдина, врач-педиатр педиатрического отделения Шуйской ЦРБ Анастасия Суслова и фельдшер врачебной амбулатории села Новые Горки Лежневского района Елена Данилова.
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