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Маникюр из 1980-х возвращается: 7 идей для осени 2026

Маникюр из 1980-х возвращается: 7 идей для осени 2026

Восьмидесятые возвращаются не только в гардеробе. Яркие цвета, перламутр, графика и демонстративный блеск появляются и в маникюре.

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