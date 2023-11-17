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Мошенники пообещали пенсионерке из Подмосковья выплату за перенесённый ковид

Мошенники пообещали пенсионерке из Подмосковья выплату за перенесённый ковид

Доверчивая бабушка надеялась получить компенсацию за COVID-19, но лишилась сбережений.Пенсионерка из Подмосковья потеряла 285 тысяч рублей из-за мошенников, которые пообещали перевести компенсацию за перенесённый COVID-19.

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