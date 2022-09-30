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Владимир Путин: «Россия нужна нам!»

Владимир Путин: «Россия нужна нам!»

Итак, наша страна стала шире на 4 региона. Церемония подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошла в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы, сенаторов и кабмина в полном составе.

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