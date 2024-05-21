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Путин выбирает Китай: План Байдена не сработал

Путин выбирает Китай: План Байдена не сработал

Фото: Globallookpress.com/Kremlin Pool/Russian Presential Сегодня 285 прочитали Россия и Китай укрепляют отношения, невзирая на давление со стороны США.

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Комментарии
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Святогор Князев
&quot;Неудивительно, что американцы стремятся отрезать русских и китайцев от наиболее продвинутых разработок&quot;.  - смешно и грустно, когда писатель от слова писать, не в курсе что самый продвинутые технологии сегодня как раз у России и Китая. А амеры не только не догоняют, но даже отстали лет на десять! Конечно, если считать айфон вершиной технологической мысли, - то да, Россия айфоны не выпускает))))) Их выпускает Китай))))
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