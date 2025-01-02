Кто станет крупнейшим производителем электромобилей в мире (спойлер: это «китайцы»)

BYD хочет свой №1 в мире Аналитики сообщают, что декабрь-месяц помог китайскому автогиганту BYD (Build Your Dreams) достичь в общей сложности отметки в 4 272 145 проданных электрифицированных автомобилей в 2024 году, что позволяет говорить о том, что BYD в 2024 г.