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5koleso.ru

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Кто станет крупнейшим производителем электромобилей в мире (спойлер: это «китайцы»)

Кто станет крупнейшим производителем электромобилей в мире (спойлер: это «китайцы»)

BYD хочет свой №1 в мире Аналитики сообщают, что декабрь-месяц помог китайскому автогиганту BYD (Build Your Dreams) достичь в общей сложности отметки в 4 272 145 проданных электрифицированных автомобилей в 2024 году, что позволяет говорить о том, что BYD в 2024 г.

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