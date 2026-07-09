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A&SF: Минобороны США отобрали еще два стартапа для расширения обороны в космосе

A&SF: Минобороны США отобрали еще два стартапа для расширения обороны в космосе

Космические силы США включили два американских стартапа – Impulse Space и Relativity Space – в программу National Security Space Launch (NSSL), расширив число поставщиков пусковых услуг для оборонных космических миссий до семи.

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