A&SF: Минобороны США отобрали еще два стартапа для расширения обороны в космосе

Космические силы США включили два американских стартапа – Impulse Space и Relativity Space – в программу National Security Space Launch (NSSL), расширив число поставщиков пусковых услуг для оборонных космических миссий до семи.
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