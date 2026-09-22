БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский в Нью-Йорке будет хитрить, юлить, вилять, Трамп сделать ничего не сможет

Зеленский в Нью-Йорке будет хитрить, юлить, вилять, Трамп сделать ничего не сможет

Американский президент в последний раз перед выборами попытается убедить главу киевского режима «включить мозги» Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (слева направо) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Блинов Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает прогресса в урегулировании конфликта на Украине после предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

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