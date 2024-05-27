В Ростове корабль врезался в железнодорожный мост через Дон 26 мая. Причины, последствия

На судоходство инцидент практически не повлиял, перебоев в графике следования поездов не было.Днём 26 мая в Ростове произошёл инцидент с сухогрузом "Зеленга", который врезался в опору железнодорожного моста в створе реки Дон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии