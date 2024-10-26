Mehr показало спокойную обстановку в Тегеране после удара Израиля

Иранское госагентство Mehr показало кадры из Тегерана после израильской атаки на город. На многочисленных видео можно увидеть, что обстановка в иранской столице спокойная: перебоев с движением транспорта не наблюдается, посадка пассажиров в аэропорте им.
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