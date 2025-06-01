В Курской области мост рухнул вместе с грузовым поездом

Вслед за Брянской трагедией стало известно об аналогичной аварии в Курске. Что происходит?Ночью 1 июня на 48-м километре автодороги Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области произошла авария с участием грузового поезда.
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