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Курские новости

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В Курской области мост рухнул вместе с грузовым поездом

В Курской области мост рухнул вместе с грузовым поездом

Вслед за Брянской трагедией стало известно об аналогичной аварии в Курске. Что происходит?Ночью 1 июня на 48-м километре автодороги Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области произошла авария с участием грузового поезда.

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