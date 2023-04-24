Путин заслушает доклад о поддержке участников СВО на Совете законодателей в Петербурге

Мероприятие запланировано на День парламентаризма. Оно пройдет в стенах Таврического дворца. Президент России Владимир Путин приедет в Северную столицу 27 апреля и посетит заседание Совета законодателей, которое состоится в Таврическом дворце.
Мероприятие запланировано на День парламентаризма. Оно пройдет в стенах Таврического дворца. Президент России Владимир Путин приедет в Северную столицу 27 апреля и посетит заседание Совета законодателей, которое состоится в Таврическом дворце.
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