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Путин заслушает доклад о поддержке участников СВО на Совете законодателей в Петербурге

Мероприятие запланировано на День парламентаризма. Оно пройдет в стенах Таврического дворца. Президент России Владимир Путин приедет в Северную столицу 27 апреля и посетит заседание Совета законодателей, которое состоится в Таврическом дворце.

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