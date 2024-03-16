Жадность криптоинвесторов снижается два дня подряд

Индекс Crypto Fear & Greed Index снижается второй день подряд, теряя по одному пункту. Индикатор, измеряющий по 100 бальной шкале страх и жадность инвесторов, достиг уровня 81, по-прежнему находясь в зоне экстремальной перекупленности.
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