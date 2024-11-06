Не как в СССР: радость от поликлиник нового стандарта и розыгрыш квартир за рождение ребенка

Думаю, многие в курсе, что по всей Москве идет активная переделка поликлиник под единые стандарты. К слову, я не знаю только в Москве или в регионах тоже? Потому что не зря частенько звучит фраза, что Москва и Россия – это разные города.
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