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«Это все еще мой город». Джон Уолл перехватил и забросил в прыжке после кроссовера в Вашингтоне

«Это все еще мой город». Джон Уолл перехватил и забросил в прыжке после кроссовера в Вашингтоне

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл во второй четверти матча против своей бывшей команды «Вашингтона» совершил перехват, прошел через всю площадку, исполнил кроссовер и забросил в прыжке.

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