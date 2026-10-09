Голодный медведь устроил жуткий погром на популярной базе в Туве

max.ru/МВД по Республике Тыва В Туве медведь пробрался в гостевой домик на территории станции "Тайга" и устроил там погром.
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