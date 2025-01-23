В Петербурге 27 января закрывается трамвайное движение по площади Стачек

С 11:30 до 13:00 В Петербурге в связи с проведением торжественно-траурного мероприятия у памятника маршалу Советского Союза Леониду Говорову 27 января с 11:30 до 13:00 закрывается трамвайное движение по площади Стачек.
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