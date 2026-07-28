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Кит Ткачак о сыновьях во «Флориде»: «Надеюсь, будет не так, как когда им было 6 и 8 лет – они постоянно ссорились»

Бывший нападающий клубов НХЛ Кит Ткачак прокомментировал переход Брэди Ткачака во « Флориду ». Брэди присоединился к брату Мэттью, играющему за «Пантерс» с 2022 года.

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