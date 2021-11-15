Россиян начнут штрафовать по-новому за нарушения ПДД

«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего 19 октября.