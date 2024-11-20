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Сокращённый рабочий день или нет? Госдума приняла решение по 28 декабря

Сокращённый рабочий день или нет? Госдума приняла решение по 28 декабря

Выяснилось, каким будет рабочий день 28 декабря.В Государственной думе пояснили, какое решение приняло относительно 28 декабря – сокращённым будет рабочий день или нет.

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