В Крыму поднимут оплату за природный газ

В Крыму вырастет оплата за природный газ. Об этом сообщили в ГУП «Крымгазсети». Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля 2024 года розничная цена на услуги по снабжению природным газом населения вырастет до 6 рублей 36 копеек за 1 кубометр или на 5,6%.