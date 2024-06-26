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В Крыму поднимут оплату за природный газ

В Крыму поднимут оплату за природный газ

В Крыму вырастет оплата за природный газ. Об этом сообщили в ГУП «Крымгазсети». Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля 2024 года розничная цена на услуги по снабжению природным газом населения вырастет до 6 рублей 36 копеек за 1 кубометр или на 5,6%.

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