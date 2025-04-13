БК «Пари НН» выиграл борьбу за домашнюю площадку в раунде плей-ин

В заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пари НН» одержали важную гостевую победу над пермской «Пармой», что позволит волжанам побороться за выход плей-офф у себя дома.
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