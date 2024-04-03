Совфед одобрил закон о наказаниях до 1 млн рублей за спам-звонки

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении штрафов до 1 млн рублей за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, а также об ужесточении наказания за неполную информацию об условиях микрокредитов.
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