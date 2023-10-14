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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби в 30-й раз набрал 2+ очка против «Вашингтона», сделав дубль. Больше таких игр только у Гретцки и Дионна

Кросби в 30-й раз набрал 2+ очка против «Вашингтона», сделав дубль. Больше таких игр только у Гретцки и Дионна

Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (4:0). Он дважды отличился в большинстве.

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