Европа молит Россию о помощи. Согласимся?

Да и хрен бы с ними. Мы не лезем в чужую политику.

ПФ

Петр Федотов

Как заложено в россиян, что они крепостные , так это и живет в их головах. " Барин", РФ пинает и унижает, как хочет. Однако, как "барину" поплохеет он дает крепостной стране приказ, об оказании ему, безвозмездной, помощи! А станет моей стране плохо, никто не станет ей помогать.