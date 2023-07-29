Царьград

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Европа молит Россию о помощи. Согласимся?

Европа молит Россию о помощи. Согласимся?

Ситуация в Европе на данный момент критическая. Обещанное самое страшное лето XXI века, по всей видимости, пришлось именно на эту часть планеты.

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Комментарии
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В С
Да и хрен бы с ними. Мы не лезем в чужую политику.
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9 час.
Наталья Иванова
Идите в задницу. Как только язык поворачивается говорить о помощи России для гейропы? Твари!
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7 час.
ПФ
Петр Федотов
Как заложено в россиян, что они крепостные , так это и живет в их головах. &quot; Барин&quot;, РФ пинает и унижает, как  хочет. Однако, как &quot;барину&quot; поплохеет он дает крепостной стране приказ, об оказании ему, безвозмездной, помощи! А станет моей стране плохо, никто не станет ей помогать.
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5 час.

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