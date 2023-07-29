Ситуация в Европе на данный момент критическая. Обещанное самое страшное лето XXI века, по всей видимости, пришлось именно на эту часть планеты.
Европа молит Россию о помощи. Согласимся?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
Да и хрен бы с ними. Мы не лезем в чужую политику.
Ответить
9 час.
Наталья Иванова
Идите в задницу. Как только язык поворачивается говорить о помощи России для гейропы? Твари!
Ответить
7 час.
ПФ
Петр Федотов
Как заложено в россиян, что они крепостные , так это и живет в их головах. " Барин", РФ пинает и унижает, как хочет. Однако, как "барину" поплохеет он дает крепостной стране приказ, об оказании ему, безвозмездной, помощи! А станет моей стране плохо, никто не станет ей помогать.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии