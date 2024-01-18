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В гимназии № 10 эвакуировали детей и сотрудников: что там происходит

В гимназии № 10 эвакуировали детей и сотрудников: что там происходит

Утром, 18 января, произошло ЧП – загорелся подвал в гимназии № 10. Учеников эвакуировали. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 11:38 сработала автоматическая пожарная сигнализация в гимназии № 10 на улице Революции, 31.

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