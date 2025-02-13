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СК РФ: 26 иностранцев из 12 стран привлечены за наемничество на стороне ВСУ

СК РФ: 26 иностранцев из 12 стран привлечены за наемничество на стороне ВСУ

Следственный комитет России сообщил, что следователи за последние три недели привлекли к уголовной ответственности еще 26 иностранцев из 12 стран за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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