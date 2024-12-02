Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Элтон Джон признался, что практически ослеп, — BBC На премьере мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне музыкант заявил, что не смог увидеть происходящее на сцене.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Элтон Джон признался, что практически ослеп, — BBC На премьере мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне музыкант заявил, что не смог увидеть происходящее на сцене.
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