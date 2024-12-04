Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +6°, пасмурно• Севастополь: +9°, дождь• Ялта: +9°, пасмурно• Алушта: +9°, дождь• Евпатория: +7°, облачно• Саки: +7°, облачно• Бахчисарай: +9°, облачно• Джанкой: +6°, пасмурно• Судак: +8°, облачно• Феодосия: +6°, облачно• Ке.
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