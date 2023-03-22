Астраханские бизнесмены при господдержке заключили 12 экспортных контрактов с белорусами

Минэкономразвития Астраханской области при содействии Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства организовало встречу членов делегации из Могилевской области (Беларусь) с представителями астраханского бизнеса.
Минэкономразвития Астраханской области при содействии Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства организовало встречу членов делегации из Могилевской области (Беларусь) с представителями астраханского бизнеса.
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