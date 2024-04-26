Сегодня весь мир отмечает трагическую дату – 26 апреля 1986 года, в 01 час. 23 минуты произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции.
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Сегодня весь мир отмечает трагическую дату – 26 апреля 1986 года, в 01 час. 23 минуты произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции.