Атака на объект КТК в Краснодарском крае: возникнет ли призрак «Шторма над Каспием»?

Согласно заявлению ПАО «Транснефть», «ночью 17 февраля 2025 года в период с 00:22 по 01:55 гражданский промышленный объект международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – крупнейшая нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» – подвергся массированной атаке семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, управляемых подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями.
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