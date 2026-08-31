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Орловские новости

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В Орле 31 августа отключат свет и горячую воду

В Орле 31 августа отключат свет и горячую воду

Отключения связаны с ремонтными работами: свет отключат дважды в разных районах, горячую воду — на улице Комсомольской и Авиационной до 17:00 2 сентября.

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