В Орле 31 августа отключат свет и горячую воду

Отключения связаны с ремонтными работами: свет отключат дважды в разных районах, горячую воду — на улице Комсомольской и Авиационной до 17:00 2 сентября.
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