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Бывший главный инженер-инспектор Гостехнадзора предстанет перед судом за получение взяток

Бывший главный инженер-инспектор Гостехнадзора предстанет перед судом за получение взяток

Бывший главный государственный инженер-инспектор региональной службы государственного технического надзора, обвиняемый в совершении 11 эпизодов преступлений, в том числе в получении взяток за незаконные действия и служебном подлоге, предстанет перед судом в Иркутской области.

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