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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мажоры устроили расправу по вызову: Террористы вербуют "хороших ребят"

Мажоры устроили расправу по вызову: Террористы вербуют "хороших ребят"

Что с того? Коллаж Царьграда Один из террористов, напавших на полицейских в Махачкале, уже попадал в поле зрения силовиков.

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Комментарии
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Наталия
Это прокол как центральной, так и местной властей. И угроза такой ситуации существует во всех почти республиках северного Кавказа. Моя хорошая знакомая из Карачаево- Черкесской республики  недавно побывала в родном ауле и пришла в недоумение от того, что теперь главными авторитетами для молодежи там стали мусульманские проповедники. Когда нет единой для всех идеологии, внешним врагам очень удобно вести  разобщение людей по религиозному признаку.
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