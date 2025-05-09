Что с того? Коллаж Царьграда Один из террористов, напавших на полицейских в Махачкале, уже попадал в поле зрения силовиков.
Мажоры устроили расправу по вызову: Террористы вербуют "хороших ребят"
Комментарии
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Наталия
Это прокол как центральной, так и местной властей. И угроза такой ситуации существует во всех почти республиках северного Кавказа. Моя хорошая знакомая из Карачаево- Черкесской республики недавно побывала в родном ауле и пришла в недоумение от того, что теперь главными авторитетами для молодежи там стали мусульманские проповедники. Когда нет единой для всех идеологии, внешним врагам очень удобно вести разобщение людей по религиозному признаку.
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14 час.
Виктор Галкин
Давайте закончим СВО, с ними, потом разбернн
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7 час.
Александр Зиборов
Яблоки от яблонь недалеко катятся...
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5 час.
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