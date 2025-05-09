Мажоры устроили расправу по вызову: Террористы вербуют "хороших ребят"

Наталия

Это прокол как центральной, так и местной властей. И угроза такой ситуации существует во всех почти республиках северного Кавказа. Моя хорошая знакомая из Карачаево- Черкесской республики недавно побывала в родном ауле и пришла в недоумение от того, что теперь главными авторитетами для молодежи там стали мусульманские проповедники. Когда нет единой для всех идеологии, внешним врагам очень удобно вести разобщение людей по религиозному признаку.