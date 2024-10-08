Обвал рубля. Курсы доллара и евро на 8 октября

Российский рубль значительно подешевел к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 октября 2024 года, составляет 96,0649 рубля (прежнее значение — 94,8700 рубля), официальный курс евро — 105,3069 рубля (предыдущий показатель — 104,7424 рубля).
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