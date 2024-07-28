F1-Insider: Карлос Сайнс выбрал команду на сезон-2025

F1-Insider: Карлос Сайнс наконец-то выбрал команду на сезон-2025FerrariИспанский гонщик Карлос Сайнс после раздумий в течение шести последних месяцев наконец-то определился с планами на 2025 год, сообщает F1-Insider.
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