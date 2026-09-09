5 Best Alan Ritchson TV Shows That Aren't Reacher, Ranked

Alan Ritchson reached for the stars and made his acting dreams come true, but before Reacher elevated him into an A-list star, he was in these great series.
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