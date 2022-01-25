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Россиянам предложили разрешить тратить пенсионные накопления на приобретение жилья

Россиянам предложили разрешить тратить пенсионные накопления на приобретение жилья

Крупные риелторские компании предложили тратить пенсионные накопления на покупку недвижимости. Речь идет о накоплениях россиян на будущую пенсию, которые все мы делаем с помощью Пенсионного Фонда (ПФР) или негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

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