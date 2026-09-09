Захарова: Киев воздушным шантажом пытается организовать блокаду РФ

Воздушный шантаж, к которому прибегает Владимир Зеленский, главным образом нацелен на организацию экономической блокады России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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