Доброе утро, Крым 🏖 Сегодня отличная погода ☀️ Проведите этот солнечный день с пользой🥤 Подробный прогноз👇 В Симферополе +26 и малооблачно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +27 и ясно В Джанкое +25 и малооблачно В Ялте +24 и ясно В Алуште +24 и малооблачно В Керчи +25 и малооблачно В Армянске +25 и малооблачно В Бахчисарае +26 и малооблачно В Феодосии +24 и ясно В Судаке +24 и малооблачно Крым 24 | @tvcrimea🏖 Сегодня отличная погода ☀️ Проведите этот солнечный день с пользой🥤 Подробный прогноз👇 В Симферополе +26 и малооблачно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +27 и ясно В Джанкое +25 и малооблачно В Ялте +24 и ясно В Алуште +24 и малооблачно В Керчи +25 и малооблачно В Армянске +25 и малооблачно В Бахчисарае +26 и малооблачно В Феодосии +24 и ясно В Судаке +24 и малооблачно Крым 24 | @tvcrimea24crimea24.