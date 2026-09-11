Я была в шоке сколько грибов я собрала в этом сезоне

Когда бабушка была жива, она говорила: «Грибы — они как люди. В иной год прячутся, стесняются показаться, а в иной — вылезают целыми семьями, будто соскучились по человеческому вниманию».
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