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Я была в шоке сколько грибов я собрала в этом сезоне

Я была в шоке сколько грибов я собрала в этом сезоне

Когда бабушка была жива, она говорила: «Грибы — они как люди. В иной год прячутся, стесняются показаться, а в иной — вылезают целыми семьями, будто соскучились по человеческому вниманию».

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