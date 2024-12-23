Мэр Смоленска Александр Новиков ввёл новогодние дежурства всех служб города

«Чтобы смоляне в эти зимние дни не почувствовали никакого дискомфорта» Глава города Александр Новиков поручил организовать дежурства всех профильных служб в новогоднюю ночь, последующие выходные дни в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии