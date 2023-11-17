Диетолог Разаренова: у многих людей есть бактерия, способная вызвать рак желудка

Диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова заявила, что серьезные заболевания желудка, в том числе и онкологические, может вызвать бактерия Helicobacter pylori, которая передаётся контактным путем.
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