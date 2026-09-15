Финны обозвали Стубба резким словом из-за помощи Украине

Президент Финляндии Александр Стубб объявил о 34-м пакете военной помощи Украине. Его сумма — 290 млн евро.
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