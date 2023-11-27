Братскхимсинтез продлил именную стипендию прославленной братской дзюдоистке

Мэр Братска Сергей Серебренников и генеральный директор ООО «Братскхимсинтез» Иван Драцкий подписали соглашение о продлении на 2024 год именной стипендии прославленной братской дзюдоистке Алесе Кузнецовой.
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